L’Atalanta ha concluso domenica mattina la prima settimana di allenamenti a Zingonia. Da lunedì 13 luglio, la squadra si trasferisce al Centro Bortolotti per un ritiro di due settimane. La prima uscita ufficiale è prevista per sabato 18 luglio a Clusone.

LA NUOVA STAGIONE. Nella mattinata di domenica 12 luglio l’Atalanta ha chiuso con una seduta a Zingonia la prima settimana di lavoro. Da lunedì 13 luglio scatta il ritiro di due settimane sempre al Centro Bortolotti. L’Atalanta prosegue nel lavoro di preparazione alla nuova stagione: domenica 12 luglio ha chiuso la prima settimana di lavoro (fra visite mediche, test e allenamenti) con una seduta mattutina a Zingonia. Da lunedì scatta il ritiro, con i nerazzurri che si fermeranno al Centro Bortolotti per due settimane, fino a domenica 26. A disposizione di mister Sarri 33 giocatori che diventeranno 34 con l’arrivo del giovane Ljubo Puljic, di rientro dopo l’Europeo Under 19 (vinto dalla Spagna che ha eliminato la Croazia di Puljic in semifinale). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Atalanta, lunedì scatta il ritiro a Zingonia. Sabato 18 prima uscita a Clusone

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