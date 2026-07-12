L’Atalanta ha iniziato il ritiro a Zingonia senza il difensore Cittadini, che si è trasferito altrove. La squadra ha concluso la prima settimana di allenamenti e si prepara per il primo test amichevole in casa, programmato per sabato 18 luglio contro l’U23 Clusone. Dopo le prime valutazioni del tecnico Maurizio Sarri, sono stati avviati alcuni cambiamenti nella rosa. La squadra prosegue gli allenamenti in vista delle prossime partite ufficiali.

Bergamo, 12 luglio 2026 – L’Atalanta, terminata la prima parziale settimana di lavoro, inizia a sfoltire l’organico, dopo le prime valutazioni di mister Maurizio Sarri. Nel pomeriggio la dirigenza nerazzurra ha ufficializzato il nuovo prestito del 24enne centrale bresciano Giorgio Cittadini al Frosinone, dove ha disputato le ultime due stagioni in B contribuendo alla promozione in A dei ciociari. Presenze . Per Cittadini, due presenze in A e una in Europa League con la Dea nel 2021-22, poi sei presenze in A con Monza e Genoa due stagioni dopo, l’occasione per giocare con continuità nel massimo campionato e provare il salto di qualità, restando comunque di proprietà nerazzurra per un possibile ritorno la prossima stagione a Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Ilgiorno.it - L’Atalanta in ritiro a Zingonia “orfana” di Giorgio Cittadini, sabato 18 luglio il primo test in casa contro l’U23 Clusone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atalanta in ritiro a Zingonia: il 18 luglio primo test in famiglia con l’Under 23 di CL'Atalanta si trova in ritiro a Zingonia e il 18 luglio è previsto il primo test amichevole con la squadra Under 23 di Serie C.

L’Atalanta torna a Clusone: sabato 18 luglio amichevole in val SerianaL'Atalanta tornerà a Clusone sabato 18 luglio per una partita amichevole in Vallle Seriana.

Temi più discussi: Preseason 2026/27: i giocatori convocati per l’inizio della preparazione; Il (calcio)mercato del giovedì: le ultime sul Frosinone; Nasce l'Atalanta di Sarri: l'elenco dei convocati per il ritiro aspettando i reduci dal Mondiale; In chiusura il ritorno di Giorgio Cittadini al Frosinone.

Frosinone, non solo Calvani e Fini: rinnovato il prestito anche per CittadiniDopo gli annunci per Gabriele Calvani e Seydou Fini, il Frosinone annuncia il rinnovo di un terzo prestito in vista della prossima stagione, quella del ritorno in Serie A. tuttomercatoweb.com

Alessandro Giovanni Pagliarini (@APaglia7) / Posts / X x.com

Cittadini al Frosinone anche in Serie A: c'è l'accordo con l'Atalanta per un nuovo prestitoSarà ancora al Frosinone il futuro del difensore Giorgio Cittadini (24 anni), almeno per quanto riguarda la prossima stagione. Dopo aver già trascorso in prestito la stagione che sta concludendosi con ... tuttomercatoweb.com