L’Atalanta punta a rinnovare il contratto di Ederson, in scadenza nel 2027, per evitare che lasci la squadra a parametro zero l’anno prossimo. Dopo che il Manchester United ha rinunciato all’acquisto, la società nerazzurra si concentra sulla firma di un nuovo accordo con il brasiliano. La priorità è mantenere il giocatore in rosa, evitando così di perdere un elemento chiave senza indennizzo.

CALCIO Dopo la rinuncia del Manchester United, l’Atalanta ora deve gestire il caso Ederson e l’obiettivo della dirigenza è di rinnovare il contratto al brasiliano, in scadenza nel 2027. Il giocatore potrebbe accettare la proposta. Ederson, adesso cambia tutto: da plusvalenza virtuale a rinforzo obbligato, in pochi giorni lo scenario si è capovolto e l’Atalanta si è trovata a riordinare idee e programmi. La novità ora è grossa: il brasiliano può a questo punto restare a Bergamo e allungare il contratto. Il fallimento del passaggio del centrocampista allo United è un duro colpo, non tanto per la cessione mancata, ma per la tempistica, che ha tenuto congelato il club nerazzurro per più di un mese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Atalanta, la priorità è il rinnovo di Ederson per non perderlo a zero l’anno prossimo

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