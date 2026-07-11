Atalanta salta la cessione di Ederson | il Manchester United si tira indietro sfumano 50 milioni
Il Manchester United ha deciso di interrompere l'acquisto di José Ederson dall'Atalanta, facendo saltare l'accordo e facendo perdere circa 50 milioni di euro. La notizia è stata comunicata in serata tramite una telefonata arrivata dall'Inghilterra, bloccando così una delle trattative più attese del mercato nerazzurro. L'operazione era ormai in fase avanzata, ma all'ultimo momento è stata cancellata.
José Ederson resta all’Atalanta e 50 milioni di euro sfumano sul più bello. La notizia, clamorosa, è arrivata da Manchester all’ora di cena, con una telefonata che ha fatto saltare una delle trattative più ghiotte del mercato nerazzurro. Lo United ha deciso di non procedere più nella definizione dell’affare che doveva portare il centrocampista brasiliano, 27 anni, a vestire la maglia dei Red Devils per 45 milioni di parte fissa più bonus. Un fulmine a ciel sereno anche se in questi giorni Ederson, uno dei pezzi più pregiati della rosa dell’Atalanta, era stato sottoposto a una seconda tranche di visite mediche in terra inglese, cosa che forse poteva fare insospettire, ma che sembrava potesse essere dipesa dalla parentesi Mondiali. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
Segui gli aggiornamenti su Atalanta.
Who Is Atalanta Midfielder Ederson! New Manchester United player profile by Adam Summerton
Notizie e thread social correlati
Ederson saluta l’Atalanta e l’Italia: il Manchester United chiude il colpo da 50 milioni di euroIl centrocampista brasiliano lascia l’Atalanta e il campionato italiano per trasferirsi a titolo definitivo al Manchester United.
Il Manchester United accelera per Ederson: affare da 50 milioni, è il quinto incasso per l'AtalantaIl Manchester United sta accelerando sulla trattativa per portare il portiere brasiliano Ederson, con un’offerta di 50 milioni di euro.
Temi più discussi: Atalanta, salta la cessione di Ederson: il Manchester United si tira indietro, sfumano 50 milioni; Atalanta, salta Ederson al Manchester United: il motivo; Atalanta, dopo le visite mediche salta l’affare da 45 milioni per Ederson allo United; Ultim’ora, salta la cessione di Ederson al Manchester United.
Il passaggio di Ederson dall'Atalanta al Manchester United sembrava un affare fatto per 45 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus, ma incredibilmente i Red Devils si sono tirati indietro e così la trattativa è definitivamente saltata. La decisione è arrivata dop facebook
Atalanta, salta la cessione di Ederson: il Manchester United si tira indietro, sfumano 50 milioniI Red Devils rinunciano all'acquisto del centrocampista brasiliano dopo la seconda tranche di visite mediche. Il giocatore torna a disposizione di Sarri, ma resta sul mercato ... bergamo.corriere.it
Atalanta, salta la cessione di Ederson al Manchester United: cosa è successoClamoroso colpo di scena sul futuro di Ederson. Il trasferimento del centrocampista brasiliano al Manchester United è saltato quando sembrava ormai tutto definito. Secondo quanto riferito da Sky Sport ... msn.com