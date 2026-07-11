Atalanta salta la cessione di Ederson | il Manchester United si tira indietro sfumano 50 milioni

Notizia in breve

Il Manchester United ha deciso di interrompere l'acquisto di José Ederson dall'Atalanta, facendo saltare l'accordo e facendo perdere circa 50 milioni di euro. La notizia è stata comunicata in serata tramite una telefonata arrivata dall'Inghilterra, bloccando così una delle trattative più attese del mercato nerazzurro. L'operazione era ormai in fase avanzata, ma all'ultimo momento è stata cancellata.