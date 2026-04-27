L'agente di Lewandowski si trova in Italia per discutere del futuro del giocatore, mentre la Juventus si concentra sulla pianificazione della prossima stagione. La società bianconera ha come priorità il rafforzamento dell’attacco, con l’obiettivo di migliorare la squadra in vista delle sfide future. La trattativa e le strategie in corso sono al centro dell’attenzione, mentre il reparto offensivo continua a essere il punto chiave per i piani della squadra.

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© Calcionews24.com - Lewandowski Juve, le priorità dell’attacco per il prossimo anno: l’agente del polacco vola in Italia

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