Asilo a costo zero? L’opposizione non legge gli atti del consiglio

Notizia in breve

Il sindaco ha spiegato che l’amministrazione non ha ancora avviato il progetto di un asilo a costo zero, in quanto non sono stati ancora analizzati i documenti relativi al lascito testamentario di una cittadina. La questione riguarda un edificio donato al Comune con l’intenzione di creare un asilo, ma i dettagli legali e amministrativi non sono stati ancora approfonditi. L’opposizione aveva sollevato dubbi sulla mancata lettura degli atti del consiglio comunale.