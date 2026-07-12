Asilo a costo zero? L’opposizione non legge gli atti del consiglio
Il sindaco ha spiegato che l’amministrazione non ha ancora avviato il progetto di un asilo a costo zero, in quanto non sono stati ancora analizzati i documenti relativi al lascito testamentario di una cittadina. La questione riguarda un edificio donato al Comune con l’intenzione di creare un asilo, ma i dettagli legali e amministrativi non sono stati ancora approfonditi. L’opposizione aveva sollevato dubbi sulla mancata lettura degli atti del consiglio comunale.
Fa chiarezza il sindaco Andrea Gentili in merito ai dubbi del Centro Destra Sangiustese, sul lascito testamentario di una cittadina che aveva donato al Comune un edificio per realizzarvi un asilo. Per l’opposizione, la giunta avrebbe preferito spendere i fondi Pnrr per l’ex asilo di via Valle anziché mettere mano alla struttura ereditata. "La solita demagogia abbinata alla faciloneria di chi non si impegna a leggere gli atti approvati in consiglio – spiega il sindaco Gentili –. Non si trattava di un asilo gratis in centro, ma di riconvertire obbligatoriamente entro tre anni un’abitazione di tre piani ad asilo con dei costi enormi a carico di tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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