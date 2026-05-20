Manfredonia richiedenti asilo Opposizione | Chiediamo al Consiglio di votare per un referendum consultivo
A Manfredonia, un gruppo di cittadini ha proposto al Consiglio comunale di indire un referendum consultivo riguardo alla presenza di richiedenti asilo nella zona. La richiesta arriva dall’opposizione, che invita i membri dell’assemblea a esprimersi attraverso una consultazione popolare. La discussione sulla questione si inserisce nel dibattito pubblico locale, con alcuni sostenitori che chiedono maggiore coinvolgimento della comunità e altri che esprimono opinioni diverse sulla gestione dell’accoglienza. La decisione finale spetta ora alle autorità comunali.
Manfredonia, richiedenti asilo. Opposizione: "Chiediamo al Consiglio di votare per un referendum consultivo" E’ stato appena convocato il consiglio comunale, che si celebrerà mercoledì, 3 giugno, alle ore 15.00.In occasione dello svolgimento di tale seduta, sarà trattata, a seguito di espressa richiesta, proveniente da noi, una mozione, mediante la quale chiediamo all’assise di votare favorevolmente, rispetto all’indizione del referendum consultivo, per consentire alla popolazione di esprimersi, democraticamente, circa la questione dei richiedenti asilo, in base alla normativa vigente. Il massimo organo comunale sarà, poi, chiamato a deliberare, anche in merito ad un’ulteriore questione posta, ossia quella concernete la “mazzata”, proveniente dal governo regionale di sinistra. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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