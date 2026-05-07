L’opposizione nel consiglio comunale di Manfredonia ha presentato una mozione che invita l’amministrazione a organizzare una consultazione pubblica sulla gestione dei richiedenti asilo nella città. La proposta sarà discussa nel prossimo consiglio, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nelle decisioni riguardanti questa delicata questione. La mozione nasce dalla richiesta di una maggiore trasparenza e partecipazione della comunità locale su tematiche legate all’accoglienza.

Abbiamo appena depositato una mozione, da discutere in occasione del prossimo consiglio comunale, per chiedere di promuovere la consultazione della cittadinanza, in materia di richiedenti asilo. La nostra scelta costituisce conseguenza immediata e diretta della reticenza-dimostrata, anche in aula, dal sindaco il 29 aprile- e della carenza totale di chiarezza, che continua ad aleggiare su tale questione. La comunità, molto sensibile rispetto al tema, merita massimo rispetto e trasparenza incondizionata. Lo hanno scritto in una nota i consiglieri comunali di opposizione Di Bari, Di Staso, Galli e Rinaldi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Richiedenti asilo Manfredonia, l’opposizione chiede consultazione pubblica: c’è la mozione in consiglio

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