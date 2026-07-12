Nella serata di ieri, sabato 11 luglio 2026, su Rai1 Notti Mondiali intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 la replica di Ciao Darwin incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Champagne – Peppino di Capri è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Godzillla e Kong – Il nuovo impero raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 La Promessa totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Caccia a Ottobre Rosso conquista.000 spettatori con il %. Su Tv8 RDS Summer Festival sigla.000 spettatori (%). Sul Nove Crimini Italiani cattura l’attenzione di.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 11 Luglio 2026

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