Ascolti TV Sabato 11 Luglio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Sabato 11 luglio 2026, la prima serata televisiva ha visto un programma con 4 milioni di spettatori e uno share del 22%. Un altro show ha raccolto 2,8 milioni di persone, ottenendo il 15% di share. La trasmissione più vista ha superato i 3 milioni di ascolti, con uno share superiore al 17%. I dati ufficiali sono stati pubblicati questa mattina.

Ascolti TV 11 Luglio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di sabato 11 luglio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di ieri sabato 11 luglio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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