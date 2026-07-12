Ascolti tv dell’11 luglio la sfida è aperta tra Stefano De Martino e Gerry Scotti

Da dilei.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata del 11 luglio, lo scontro tra Stefano De Martino con “Affari tuoi” e Gerry Scotti con “La Ruota della Fortuna” ha dominato gli ascolti tv. La sfida tra i due programmi dell’access prime time si è svolta mentre le partite della Coppa del Mondo 2026 continuano a modificare il palinsesto Rai. I dati di ascolto mostrano una competizione aperta tra i due conduttori, con risultati ancora da confermare.

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Mentre le partite della Coppa del Mondo 2026 continuano a rivoluzionare il palinsesto televisivo Rai (ancora per poco), nella serata di sabato 11 luglio  si è consumato lo scontro più famoso dell’access prime time, quello tra Stefano De Martino e  Affari tuoi  e Gerry Scotti e  La Ruota della Fortuna.  Una sfida che andrà avanti ancora per pochi giorni, prima che il gioco dei pacchi lasci il posto a L’Eredità Summer, la versione estiva del celebre quiz affidata a Marco Liorni. Nel frattempo non c’è gara nella fascia della prima serata: ieri sera su Rai1 era in programma la partita dei quarti di finale Norvegia – Inghilterra, mentre su Rai2 l’appuntamento era con il thriller Crociera con delitto. 🔗 Leggi su Dilei.it

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