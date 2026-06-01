Nella prima serata del 31 maggio, due programmi si sono affrontati: uno condotto da un noto ballerino e conduttore, l’altro da un popolare presentatore televisivo. La sfida tra i due ha coinvolto il pubblico, con ascolti che hanno messo in evidenza la preferenza tra intrattenimento e informazione. La serata ha visto una differenza nei numeri di spettatori tra i due programmi, senza ulteriori dettagli sui risultati specifici.

Ultima domenica di maggio all’insegna della sfida tra intrattenimento e informazione per il mondo televisivo della prima serata. Il 31 maggio Rai 1 ha schierat o Meglio tardi che mai, mentre Canale 5 ha puntato su Racconto di una notte. Sul fronte dell’approfondimento, invece, spazio a Report su Rai 3 e Fuori dal coro su Rete 4, mentre Italia 1 ha scelto l’azione di Jason Bourne, film che vede come protagonista Matt Damon. A tenere alta l’attenzione del pubblico però il consueto duello dell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, protagonisti di una stagione che continua a regalare risultati da record e una sana competizione tra due conduttori di grande livello. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Ascolti tv del 31 maggio, ancora sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti

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