Il confronto tra i programmi di intrattenimento in prima serata si è protratto anche il 24 maggio, con Affari tuoi e La Ruota della Fortuna che si sono sfidati nuovamente. Entrambi i programmi sono rimasti molto vicini in termini di ascolti, con differenze minime che si sono ripetute settimana dopo settimana. La gara tra le due trasmissioni si è mantenuta anche nella giornata di domenica, senza che nessuno dei due shows abbia prevalso nettamente sull’altro.

Non si ferma lo scontro diretto tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna: i due programmi dell’access prime time continuano a distaccarsi, settimana dopo settimana, di pochissimi punti, e la gara degli ascolti continua anche domenica 24 maggio. Ma la sfida è accesissima tra Rai e Mediaset anche nella fascia della prima serata: su Rai1 è andato in onda il primo film del ciclo Purché finisca bene, dedicato alla commedia sentimentale, con Cercasi tata disperatamente di Laura Chiassone con Elena Radonicich e Giorgio Pasotti. Su Rai2 invece era in programma, per gli appassionati del genere, un altro episodio della serie crime The Rookie. Su Rai3 ad attendere il pubblico una nuova puntata della trasmissione di Sigfrido Ranucci, Report, su Rete4 invece l’appuntamento era con Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 24 maggio, guerra tra Gerry Scotti e Stefano De Martino

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