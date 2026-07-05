Ascolti tv 4 luglio 2026 | Notti Mondiali 14.7% Ciao Darwin 145% Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Sabato 4 luglio 2026, gli ascolti tv hanno visto una sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Notti Mondiali” ha registrato il 14,7% di share, mentre “Ciao Darwin” ha ottenuto il 14,5%. Su altri canali, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” sono stati trasmessi in prima serata, con dati di audience non specificati. I dati Auditel coprono anche i principali canali del digitale terrestre.

Ascolti tv sabato 4 luglio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Notti Mondiali ” contro “ Ciao Darwin “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 4 luglio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Notti Mondiali vs Ciao Darwin Auditel ieri sera, 4 luglio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Notti Mondiali” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto? Rai 1: Notti Mondiali, il programma condotto da Alessandro Antinelli e dedicato ai Mondiali di Calcio 2026 ha registrato 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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