Il Palio di luglio di Ascoli è stato vinto dal sestiere di Porta Solestà, con un’opera dell’artista locale Ado Brandimarte. Luca Innocenzi, cavaliere del sestiere, ha stabilito un nuovo record diventando l’unico nella storia a conquistare cinque vittorie consecutive nelle Giostre. Innocenzi ha dedicato questa vittoria alla figlia e allo zio. La vittoria conferma il suo ruolo di protagonista nelle competizioni tradizionali del Palio.

ASCOLI È del sestiere di Porta Solestà il Palio di luglio, realizzato dall’artista ascolano Ado Brandimarte. L’eroe gialloblù è sempre lui, Luca Innocenzi, che inanella un altro record: è l’unico cavaliere della storia a vincere cinque Giostre consecutive. Per il sestiere del Sole è il Palio numero 39, per il Cannibale folignate il 21° drappo personale; un palmares incredibile, condito da 8 cappotti. Una Giostra condotta sin dalla prima tornata, mai in discussione e quindi meritatissima. Dietro di lui Lorenzo Melosso di Porta Romana, Adalberto Rauco di Porta Maggiore, Tommaso Finestra di Sant’Emidio, Davide Dimarti di Piazzarola e Mattia Zannori di Porta Tufilla. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ascoli, Innocenzi è il Cannibale della giostra. Il Palio di luglio è di Porta Solestà. La dedica alla figlia e allo zio

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