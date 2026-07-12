Ascoli Innocenzi è il Cannibale della giostra Il Palio di luglio è di Porta Solestà La dedica alla figlia e allo zio

Da corriereadriatico.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Palio di luglio di Ascoli è stato vinto dal sestiere di Porta Solestà, con un’opera dell’artista locale Ado Brandimarte. Luca Innocenzi, cavaliere del sestiere, ha stabilito un nuovo record diventando l’unico nella storia a conquistare cinque vittorie consecutive nelle Giostre. Innocenzi ha dedicato questa vittoria alla figlia e allo zio. La vittoria conferma il suo ruolo di protagonista nelle competizioni tradizionali del Palio.

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ASCOLI È del sestiere di Porta Solestà il Palio di luglio, realizzato dall’artista ascolano Ado Brandimarte. L’eroe gialloblù è sempre lui, Luca Innocenzi, che inanella un altro record: è l’unico cavaliere della storia a vincere cinque Giostre consecutive. Per il sestiere del Sole è il Palio numero 39, per il Cannibale folignate il 21° drappo personale; un palmares incredibile, condito da 8 cappotti. Una Giostra condotta sin dalla prima tornata, mai in discussione e quindi meritatissima. Dietro di lui Lorenzo Melosso di Porta Romana, Adalberto Rauco di Porta Maggiore, Tommaso Finestra di Sant’Emidio, Davide Dimarti di Piazzarola e Mattia Zannori di Porta Tufilla. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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