Elegantissimo, in smoking, fiero e emozionato mentre accompagnava sua figlia Aurora all'altare, al Castello di Xirumi Serravalle. Eros Ramazzotti, che ha scelto da tempo di vivere in Franciacorta, in provincia di Brescia, prima della cerimonia aveva però voluto dedicare un pensiero agli sposi che ha condiviso sui social, dove invece ha mantenuto totale riservatezza - come nel suo stile - sui momenti della festa che è seguita alla cerimonia. Per Auri e Goffo (così inizia la dedica di Ramazzotti sui social): «In un'epoca allo sbando con sempre più poca umanità, in questa realtà dove ci si perde tutto e dove tutto sta diventando futile, vedere due ragazzi felici, empatici e innamorati, è un miracolo. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Eros Ramazzotti, la dedica alla figlia Aurora e a Goffredo Cerza per il loro matrimonio: «Siete un miracolo, in quest'epoca allo sbando dove tutto sta diventando futile»

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EROS RAMAZZOTTI con ALICIA KEYS - L'AURORA (SANREMO 2026 TERZA SERATA) - IN ESCLUSIVA MONDIALE

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Aurora Ramazzotti sposa Goffredo Cerza, il matrimonio in Sicilia: l’abito da sogno, la dedica di papà Eros e le parole di mamma MichelleAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati il 4 luglio al Castello Xirumi a Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa.

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