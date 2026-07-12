Un viaggio nelle storie di donne dimenticate, i cui meriti artistici o scientifici sono stati attribuiti a uomini. E poi le risate del cabaret, con alcuni dei comici più amati di Zelig, Colorado e altre trasmissioni tv. E ancora, il folk-rock dei Mercanti di Liquore e l’esplosiva miscela di rock, psichedelia e new wave di una band che ha segnato la storia della scena alternativa italiana come i Ritmo Tribale. Al Parco Tittoni il sipario si alzerà martedì alle 21.30 con lo spettacolo “Tutte le volte che le donne“ di Cathy La Torre, avvocata e una delle voci più note in Italia sui temi della parità: sarà un racconto carico di passione e di indignazione su donne che hanno fatto la storia ma che la storia ha scordato, scienziate i cui meriti sono stati rubati, artiste oscurate, leader ignorate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arrivano i Mercanti di Liquore. Il tour fa tappa al Parco Tittoni. E serata sulle donne dimenticate

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