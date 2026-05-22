Sulle orme di San Francesco arriva Super Fra | il Pet Camper Tour fa tappa a Roma contro l’abbandono degli animali

Se pensate che i green influencer siano nati con i social network, dovrete ricredervi. Il primo vero influencer ecologista della storia parlava agli uccelli, faceva pace con i lupi e non aveva bisogno di filtri Instagram. Parliamo di San Francesco d’Assisi e proprio a lui – nell’anno dell’ottavo centenario della sua morte – si ispira la sesta edizione del Pet Camper Tour, la campagna itinerante contro l’abbandono e per la sicurezza stradale che trasforma idealmente il Santo in un modernissimo “Super Fra”. Il tour, che prenderà il via il 31 maggio da Assisi, si prepara a sbarcare nella provincia di Roma con due appuntamenti imperdibili, pronti a conquistare adulti, bambini e amici a quattro zampe. 🔗 Leggi su Funweek.it

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