Il Festival Parco Tittoni fa 100 Da Finardi ai Matrioska che estate

Il Festival Parco Tittoni celebra il suo centenario con un programma ricco di eventi musicali, spettacoli teatrali, serate dedicate alla comicità e proiezioni sotto le stelle. Durante l’estate, il festival ha ospitato artisti come Finardi e i Matrioska, offrendo giornate a tema e tributi musicali. Sono state organizzate anche feste, incontri con parole e momenti di cinema all’aperto. L’obiettivo è stato quello di mantenere viva la memoria del passato e creare nuove occasioni di incontro e cultura.

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Un’estate fatta di tanta musica, feste, parole e comicità, teatro, tributi, giornate a tema e cinema sotto le stelle, per "raccogliere i frutti ma anche seminarne di nuovi, unendo memoria e futuro". Saranno 3 mesi e mezzo di concerti, spettacoli dal vivo, fiere ed eventi, che andranno dal rock di Omar Pedrini al combat-folk di Cisco, dall’hip hop dei 99 Posse alla canzone d’autore di Eugenio Finardi, passando per lo ska-punk degli Shandon e dei Matrioska, l’elettropop dei Delta V e il punk-rock dei Derozer. E poi l’house music di un’icona del clubbing come Dj Ralf, il rock d’autore di Umberto Maria Giardini e dei Ritmo Tribale, il garage punk dei Vintage Violence e il folk dei Mercanti di Liquore, senza dimenticare il rap di Vacca, Inoki, Kaos ed Egreen. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Festival Parco Tittoni fa 100. Da Finardi ai Matrioska, che estate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Eugenio Finardi in concerto inaugura l’Estate FiesolanaFirenze, 2 aprile 2026 - Musica, teatro, cinema, poesia e letteratura per la Primavera Fiesolana, il festival che – insieme all’Autunno Fiesolano -... Festival di Villa Arconati. Da Arisa ai Gipsy Kings. La calda estate in musicaDal festival di Sanremo a quello di Villa Arconati, Arisa è una delle protagoniste della 38esima edizione del festival che ormai da quasi quattro... Il Festival Parco Tittoni fa 100. Da Finardi ai Matrioska, che estatePresentato il programma della manifestazione, tre mesi e mezzo di concerti e spettacoli dal vivo per tutti i gusti ... ilgiorno.it Parco Tittoni 2026, oltre tre mesi di eventi a Desio tra musica, incontri e spettacoliDal 22 maggio al 6 settembre torna il festival di Villa Tittoni. In cartellone concerti, divulgazione, party, teatro e iniziative per famiglie ... mbnews.it