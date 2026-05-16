Il Festival Parco Tittoni fa 100 Da Finardi ai Matrioska che estate

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Festival Parco Tittoni celebra il suo centenario con un programma ricco di eventi musicali, spettacoli teatrali, serate dedicate alla comicità e proiezioni sotto le stelle. Durante l’estate, il festival ha ospitato artisti come Finardi e i Matrioska, offrendo giornate a tema e tributi musicali. Sono state organizzate anche feste, incontri con parole e momenti di cinema all’aperto. L’obiettivo è stato quello di mantenere viva la memoria del passato e creare nuove occasioni di incontro e cultura.

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Un’estate fatta di tanta musica, feste, parole e comicità, teatro, tributi, giornate a tema e cinema sotto le stelle, per "raccogliere i frutti ma anche seminarne di nuovi, unendo memoria e futuro". Saranno 3 mesi e mezzo di concerti, spettacoli dal vivo, fiere ed eventi, che andranno dal rock di Omar Pedrini al combat-folk di Cisco, dall’hip hop dei 99 Posse alla canzone d’autore di Eugenio Finardi, passando per lo ska-punk degli Shandon e dei Matrioska, l’elettropop dei Delta V e il punk-rock dei Derozer. E poi l’house music di un’icona del clubbing come Dj Ralf, il rock d’autore di Umberto Maria Giardini e dei Ritmo Tribale, il garage punk dei Vintage Violence e il folk dei Mercanti di Liquore, senza dimenticare il rap di Vacca, Inoki, Kaos ed Egreen. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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