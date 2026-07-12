Un uomo è stato arrestato a Ravenna per aver coltivato 11 piante di canapa in casa, ma è stato successivamente assolto. La corte ha stabilito che la cannabis coltivata era destinata a uso terapeutico e non costituisce reato. La vicenda riguarda anche il tema dell’uso della cannabis a fini medici, anche se non autorizzato dalle autorità. La decisione ha escluso ogni responsabilità penale per l’uomo.

Ravenna, 12 luglio 2026 – I temi sono due: la coltivazione delle piantine di marijuana. E l’uso della cannabis a scopo terapeutico anche se non autorizzato. La vicenda è una sola: l’arresto di un 56enne a Marina di Ravenna con 11 piante coltivate tra bagno e camera da letto della sua abitazione. L’epilogo è arrivato martedì scorso in abbreviato davanti al giudice Antonella Guidomei con l’assoluzione dell’imputato “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” (la procura aveva chiesto la condanna a un anno). “Riconosciuto il valore della salute e della terapia”. Soddisfatto l’avvocato difensore Michele Dell’Edera: “La sentenza dimostra che la legge sa guardare oltre il dato formale, riconoscendo il valore della salute e della terapia rispetto alla criminalizzazione - ha sottolineato alla luce del dispositivo -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arrestato con 11 piante di canapa, ma assolto: “Droga per uso terapeutico, non costituisce reato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cirò Marina, maxi sequestro di droga e sanzioni nei controlli straordinari dei carabinieri

Notizie e thread social correlati

Noleggia un’auto con un documento falso, 46enne assolto: “Il fatto non costituisce reato”Un uomo di 46 anni è stato assolto dalla Corte di Appello dopo essere stato accusato di aver noleggiato un’auto utilizzando un documento falso.

Preliminare di vendita, la mancata restituzione della caparra costituisce reato?Durante la firma di un contratto preliminare di compravendita, l’acquirente versa di solito una caparra confirmatoria al venditore.

Temi più discussi: Arrestato con 11 piante di canapa, ma assolto: Droga per uso terapeutico, non costituisce reato; Maxi sequestro di marijuana, i tre indagati: Siamo onesti lavoratori. Tornano liberi; Era latitante da cinque anni: arrestato 53enne mentre prendeva un caffè al bar; Operazione Antidroga dei Carabinieri di Scalea: Arrestato un Coltivatore di Marijuana.

Arrestato con 11 piante di canapa, ma assolto: Droga per uso terapeutico, non costituisce reatoPer la difesa la marijuana era a scopo terapeutico in quanto l’uomo soffre di forti dolori a causa di patologia ... ilrestodelcarlino.it

Undici piante di marjuana in casa. Arrestato cinquantenneNella notte tra lunedì e ieri, gli agenti delle Volanti hanno arrestato a Marina di Ravenna un ultracinquantenne del posto con 11 piante di marijuana coltivate in casa e 7 grammi di hashish. Tutto è ... ilrestodelcarlino.it