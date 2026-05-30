Un uomo di 46 anni è stato assolto dalla Corte di Appello dopo essere stato accusato di aver noleggiato un’auto utilizzando un documento falso. La corte ha stabilito che il fatto non costituisce reato, respingendo le accuse di appropriazione indebita e di possesso e fabbricazione di documenti falsi. La sentenza si basa sulla mancanza di elementi sufficienti per dimostrare la commissione dei reati contestati.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato assolto dalla Corte di Appello, IV sezione collegiale C, perché “ il fatto non costituisce reato”, dalle accuse di appropriazione indebita e di possesso e fabbricazione di documenti falsi. Si conclude così, dopo un lunghissimo iter giudiziario durato cinque anni, la vicenda processuale che vedeva imputato un uomo difeso 46 anni difeso dall’avvocato Massimo Viscusi. Una vicenda giudiziaria complessa, iniziata nel 2021 con il primo rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale penale di Benevento. In quella sede l’uomo venne condannato a due anni di reclusione con rito abbreviato, nonostante la difesa avesse sollevato preliminarmente un’eccezione di incompetenza territoriale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Noleggia un’auto con un documento falso, 46enne assolto: “Il fatto non costituisce reato”

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