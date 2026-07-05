Preliminare di vendita la mancata restituzione della caparra costituisce reato?
Durante la firma di un contratto preliminare di compravendita, l’acquirente versa di solito una caparra confirmatoria al venditore. Se l’acquirente non restituisce questa somma dopo aver annullato l’accordo, si configura un reato. La mancata restituzione della caparra, infatti, può essere considerata illecito penale, a seconda delle circostanze e delle norme applicabili.
In sede di sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita solitamente l’acquirente versa al venditore una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria. È lecito chiedersi, nell’interesse di entrambe parti, quali siano le conseguenze nel caso in cui uno dei due contraenti decida di non rispettare gli obblighi sorti nel contratto preliminare. Supponiamo che dopo aver firmato il compromesso il venditore si tiri indietro e per questo debba restituire al futuro acquirente il doppio della caparra ricevuta, sarà normale domandarsi se tale comportamento possa integrare una fattispecie di reato e quali siano le tutele a disposizione. Come meglio vedremo, secondo la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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