arrampicata sportiva giulia randi firma il primo podio italiano in coppa del mondo

Notizia in breve

In una competizione di arrampicata sportiva a Chamonix, un’atleta italiana ha ottenuto il suo primo podio in Coppa del Mondo, vincendo una medaglia d’argento nella disciplina speed. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti internazionali, con questa risultato che rappresenta una prima volta per un’atleta italiana in questa categoria. La medaglia d’argento è stata assegnata al termine di una serie di eliminazioni e finali, con l’atleta che ha concluso la prova con un tempo che le ha garantito il secondo posto.