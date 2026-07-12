Arrampicata sportiva Giulia Randi firma il primo podio italiano in Coppa del Mondo
In una competizione di arrampicata sportiva a Chamonix, un’atleta italiana ha ottenuto il suo primo podio in Coppa del Mondo, vincendo una medaglia d’argento nella disciplina speed. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti internazionali, con questa risultato che rappresenta una prima volta per un’atleta italiana in questa categoria. La medaglia d’argento è stata assegnata al termine di una serie di eliminazioni e finali, con l’atleta che ha concluso la prova con un tempo che le ha garantito il secondo posto.
L’Italia dell’arrampicata sportiva festeggia un successo storico a Chamonix. Giulia Randi conquista il suo primo podio assoluto in Coppa del Mondo, centrando una clamorosa medaglia d’argento nella specialità speed. La scalatrice azzurra, classe 2002, è stata protagonista di una gara straordinaria, dimostrando una crescita esponenziale e tenendo testa alle più forti velociste al mondo. Il percorso verso la finale è stato ricco di emozioni e colpi di scena. Dopo essersi qualificata, la faentina ha esordito negli ottavi stabilendo il nuovo record italiano con un crono di 6.49, superando la cinese Yafei Zhou. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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