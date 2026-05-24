Sorato Anraku ha vinto la gara di boulder che ha chiuso la tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, andata in scena sulle pareti artificiali di Berna (Svizzera). Il fuoriclasse giapponese ha risultato i quattro problemi che gli sono stati sottoposti e ha trionfato con lo schiacciante punteggio di 99.7, lasciandosi ampiamente alle spalle il francese Mejdi Schalck (84.3), il belga Hannes van Duysen (69.2) e il connazionale Sohta Amagasa. Il Campione del Mondo in carica e argento olimpico nella combinata, che nella località elvetica si era messo al collo l’argento iridato nel lead ormai tre anni fa, ha conquistato il secondo successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante dopo quello conseguito lo scorso 3 maggio a Keqiao e ha così allungato in testa alla classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva, Sorato Anraku firma il bis nel boulder di Coppa del Mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arrampicata sportiva: Sorato Anraku piazza la prima vittoria della stagione nel boulder di KeqiaoNella stagione 2026 di arrampicata sportiva maschile, il primo evento si è disputato nel boulder di Keqiao.

Arrampicata sportiva: Zelia Avezou sorprende tutte. Prima vittoria in Coppa del Mondo a Keqiao nel boulderNella prima tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva 2026, si è registrata una vittoria inaspettata nel settore del boulder femminile.

Argomenti più discussi: Arrampicata sportiva: si torna in Europa, a Berna arriva il Boulder; Coppa del Mondo di Boulder a Berna | Informazioni e diretta streaming; Arrampicata sportiva, Moroni e Boldrini promossi nel boulder di Coppa del Mondo a Berna; La Coppa del Mondo Boulder riparte da Berna: 7 italiani in gara.

Arrampicata sportiva: si torna in Europa, a Berna arriva il BoulderDopo le tappe di apertura della Coppa del Mondo 2026, l'arrampicata sportiva riapproda in Europa. Si va a Berna, in Svizzera, dove a prendersi la scena ... oasport.it