Arrampicata sportiva | nella Coppa del Mondo a Chamonix c’è anche il lead

Da Innsbruck a Chamonix: dall’Austria a metà giugno alla Francia a metà luglio, la lead è pronta a tornare protagonista – in coabitazione con la speed – nel calendario 2026 della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. Riparte la corsa verso i “ Top” sulle pareti transalpine, con atleti e atlete chiamati a dare il meglio di loro stessi in turni molto intensi: dalle qualificazioni sino alla finalissima a 8 competitors, passando per le semifinali. Le ultime affermazioni hanno portato le grandi firme del giapponese Neo Suzuki e soprattutto della fuoriclasse slovena Janja Garnbret (50 vittorie per lei in CdM, sarà però assente in questo evento del circuito planetario). 🔗 Leggi su Oasport.it

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