Arrampicata sportiva | nella Coppa del Mondo a Chamonix c’è anche il lead
Nella Coppa del Mondo di arrampicata sportiva a Chamonix, si svolge anche la disciplina del lead, dopo essere stata presente a Innsbruck a metà giugno. La competizione si tiene in Francia a luglio, con la presenza del lead che condivide il calendario 2026 con la prova di velocità. La stagione vede così il ritorno di questa specialità, che si alterna con altre discipline nel circuito mondiale.
Da Innsbruck a Chamonix: dall’Austria a metà giugno alla Francia a metà luglio, la lead è pronta a tornare protagonista – in coabitazione con la speed – nel calendario 2026 della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. Riparte la corsa verso i “ Top” sulle pareti transalpine, con atleti e atlete chiamati a dare il meglio di loro stessi in turni molto intensi: dalle qualificazioni sino alla finalissima a 8 competitors, passando per le semifinali. Le ultime affermazioni hanno portato le grandi firme del giapponese Neo Suzuki e soprattutto della fuoriclasse slovena Janja Garnbret (50 vittorie per lei in CdM, sarà però assente in questo evento del circuito planetario). 🔗 Leggi su Oasport.it
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