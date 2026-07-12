Argine sul Parmignola raggiunto il traguardo | il borgo di Marinella esce dalla zona rossa

Il tratto di argine sul Parmignola è stato completato, permettendo al borgo di Marinella di uscire dalla zona rossa. La messa in sicurezza della piana si è conclusa dopo il crollo dell’argine avvenuto nel 2014 durante una piena del torrente.

Sarzana, 12 luglio 2026 – Un tratto che non sembrava necessario per completare la messa in sicurezza della piana dopo il crollo dell’argine avvenuto nel 2014 sotto la spinta della piena del torrente Parmignola. Dal 2015 è iniziata una lunga ricostruzione che ha unito le due amministrazioni comunali, investite dall’onda di piena, sostenute da piani di protezione civile regionale. E quando il traguardo sembra raggiunto nel 2023 è spuntata la sorpresa. L’ultimo tratto di arginatura di via Marinella prima dello sbocco a mare, sul versante sarzanese, era semplicemente un terrapieno ma senza palancolato che garantisse solidità. Dieci anni di lavori e milioni investiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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