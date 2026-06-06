Morti sul lavoro la provincia di Caserta in ' zona rossa'
La provincia di Caserta si colloca in “zona rossa” per il numero di incidenti mortali sul lavoro. È il dato più alto rispetto ad altre aree, che ha portato alla classificazione critica. Tra i casi segnalati, ci sono stati decessi legati a infortuni in diversi settori. La situazione ha portato a un aumento delle segnalazioni e a richieste di intervento da parte delle autorità competenti.
Un triste primato per la provincia di Caserta che rientra in ‘zona rossa’ per i casi di infortuni mortali sul lavoro. Secondo la classifica stilata dall’Osservatorio Vega Sicurezza ed Ambiente a finire in zona rossa ad aprile 2026, con un’incidenza superiore a +25% rispetto alla media nazionale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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