Sarzana via libera alla luce per Marinella | il borgo PNRR si avvia

Il 24 aprile, nel comune di Sarzana, è stata approvata l'affidamento dei lavori elettrici relativi al progetto Marinella, un intervento inserito nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Questa decisione permette di avviare i lavori nel borgo Marinella, segnando un passo avanti nel progetto di riqualificazione previsto. La delibera è stata ufficializzata dall'amministrazione comunale in una riunione ufficiale.

? Cosa sapere Sarzana approva l'affidamento dei lavori elettrici per il progetto PNRR Marinella il 24 aprile.. L'allaccio di 39 utenze abilita la consegna degli alloggi di edilizia residenziale sociale.. Il Comune di Sarzana ha approvato il 24 aprile l’affidamento dei lavori per la rete elettrica del progetto Pinqua di Marinella, un passaggio tecnico che abilita l’allaccio per 39 utenze e sposta il cantiere verso la fase di consegna degli alloggi. L’intervento, finanziato tramite i fondi PNRR – Next Generation EU, prevede l’attivazione di 26 contatori domestici, 2 condominiali e 11 forniture destinate ad attività commerciali e artigianali. Dettagli tecnici e gestione delle risorse per il borgo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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