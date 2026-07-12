Argentina-Svizzera l’espulsione Embolo è storica ma corretta

Da ilnapolista.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita tra Argentina e Svizzera, un giocatore svizzero è stato espulso. L’episodio è stato considerato storico e corretto dall’arbitro. La squadra argentina, guidata da Lionel Messi, ha avuto molte difficoltà prima di qualificarsi per il turno successivo del torneo. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Argentina, ma l’espulsione ha avuto un ruolo importante nel risultato finale.

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Anche contro la Svizzera, l’Argentina di Lionel Messi ha dovuto soffrire tantissimo prima di staccare il pass per il turno successivo di questo mondiale. Sembrava ‘facile’ contro gli svizzeri, visto il gol segnato di testa da Mac Allister al 10?, ma poi i campioni del Mondo in carica sono stati costretti ancora  una volta a giocare i tempi supplementari. Perché il rosso a Embolo è corretto: la nuova regola IFAB. C’è un motivo tecnico preciso per cui l’arbitro poteva farlo. L’espulsione di Embolo è figlia delle modifiche al protocollo VAR introdotte dall’IFAB per il Mondiale 2026, pensate proprio per correggere la sanzione iniziale del direttore di gara in alcune situazioni ben definite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Temi più discussi: Argentina in semifinale, Svizzera battuta 3-1 ai supplementari. Sarà sfida all’Inghilterra; Alvarez-Lautaro, l'Argentina supera la Svizzera (rimasta in 10) ai supplementari: semifinale con l'Inghilterra; Embolo espulso al 72’, la Svizzera resta in dieci in un buon momento; Argentina aiutata dal VAR contro la Svizzera grazie alla regola modificata appena prima dei Mondiali.

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