Mistaken identity la nuova regola che ha portato all' espulsione di Embolo e condannato la Svizzera

Da sportmediaset.mediaset.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In Argentina-Svizzera, nella notte, Breel Embolo è stato uno dei primi giocatori sanzionato dal nuovo protocollo Var che prevede la revisione al monitor per i casi di "mistaken identity" che riguardano anche i cartellini gialli., Prima di questa novità, inserita dalla Fifa per il Mondiale, l'arbitro veniva richiamato dal Var solamente in caso di errore su una seconda ammonizione che portava a un'espulsione. Dalla competizione negli Stati Uniti, Messico e Canada, invece, la revisione può avvenire anche in caso di errore evidente su un cartellino giallo., Nella notte, è accaduto per quanto riguarda Paredes, sanzionato per un fallo che non ha commesso, dato che Embolo ha simulato e non c'è stato alcun contatto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

mistaken identity la nuova regola che ha portato all espulsione di embolo e condannato la svizzera
© Sportmediaset.mediaset.it - "Mistaken identity", la nuova regola che ha portato all'espulsione di Embolo e condannato la Svizzera
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

She accidentally knocked over the CEO, this CEO demanded she marry him as compensation!

Video She accidentally knocked over the CEO, this CEO demanded she marry him as compensation!

Notizie e thread social correlati

Almirón, la cavia dei Mondiali: dopo il giallo per “mistaken identity” riceve il primo rosso per la regola della bocca copertaUn giocatore ha ricevuto un cartellino giallo per errore di identità e successivamente un rosso per aver coperto la bocca con la mano durante una...

Mondiali, Embolo bloccato al gate: “Non ha l’autorizzazione, servono altre verifiche”. la Svizzera parte per gli Usa senza di luiLa nazionale svizzera è partita per i Mondiali negli Stati Uniti senza l’attaccante Breel Embolo, che non ha potuto imbarcarsi.

Argomenti più discussi: Il portale del Ticino; Argentina aiutata dal VAR contro la Svizzera grazie alla regola modificata appena prima dei Mondiali; Embolo condannato da una regola nuovissima.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web