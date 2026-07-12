In Argentina-Svizzera, nella notte, Breel Embolo è stato uno dei primi giocatori sanzionato dal nuovo protocollo Var che prevede la revisione al monitor per i casi di "mistaken identity" che riguardano anche i cartellini gialli., Prima di questa novità, inserita dalla Fifa per il Mondiale, l'arbitro veniva richiamato dal Var solamente in caso di errore su una seconda ammonizione che portava a un'espulsione. Dalla competizione negli Stati Uniti, Messico e Canada, invece, la revisione può avvenire anche in caso di errore evidente su un cartellino giallo., Nella notte, è accaduto per quanto riguarda Paredes, sanzionato per un fallo che non ha commesso, dato che Embolo ha simulato e non c'è stato alcun contatto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - "Mistaken identity", la nuova regola che ha portato all'espulsione di Embolo e condannato la Svizzera

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