Julian Alvarez ottiene il voto 7,5 per tecnica e gol, mentre Embolo riceve 4 per un tuffo. Mac Allister segna di testa e corre incessantemente, Messi fornisce il suo decimo assist. La rete può ridare fiducia a Lautaro. Kobel effettua diverse parate decisive, Akanji si conferma affidabile, Xhaka contribuisce con qualità e corsa.

Mac Allister colpo di testa vincente e moto perpetuo, Messi serve "solo" il decimo assist, la rete può aiutare Lautaro a ritrovare fiducia. Kobel salva più volte i suoi in 10, Akanji è sempre sicuro, Xhaka dà qualità e quantità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Argentina-Svizzera, le pagelle: Julian Alvarez, tecnica e gol da 7,5. Embolo, un tuffo da 4

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Messi non brilla, capolavoro di Julian Alvarez. Embolo, che disastro! Ndoye sugli scudiDibu Martinez ha ricevuto un voto di 6,5 per la sua prestazione nella semifinale, grazie anche a un'uscita decisiva su Embolo nel primo tempo.

Julian Alvarez racconta Argentina-Egitto: “Una delle vittorie più importanti”Durante la partita tra Argentina ed Egitto, l'Argentina era sotto di due gol fino al 79’.

Temi più discussi: Argentina-Svizzera 3-1, le pagelle dei quarti di finale dei Mondiali; Le pagelle di Argentina-Svizzera: capolavoro di Julian Alvarez, Embolo condanna i suoi; Magia di Alvarez e poi Lautaro, 3-1: l'Argentina piega la Svizzera ai supplementari; Svizzera-Colombia 4-3 d.c.r., pagelle e tabellino: Kobel e Vargas gli eroi, sarà uno storico quarto contro l'Argentina.

Argentina-Svizzera 3-1 dts, le pagelle: Alvarez sublime, Embolo punitoMONDIALI 2026 - Nella Nazionale di Scaloni il migliore è Alvarez. Bene l'ingresso di Lautaro, Messi si accende a tratti. Alla Svizzera non basta Ndoye. eurosport.it

Argentina-Svizzera 3-1 dts, le pagelle: estasiati da Alvarez, Embolo incide in negativoL'Argentina batte 3-1 la Svizzera nell'ultimo quarto di finale del Mondiale 2026. Tutti i voti dei protagonisti. tuttomercatoweb.com