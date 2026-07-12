Argentina-Svizzera le pagelle | Julian Alvarez tecnica e gol da 7,5 Embolo un tuffo da 4

Da gazzetta.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Julian Alvarez ottiene il voto 7,5 per tecnica e gol, mentre Embolo riceve 4 per un tuffo. Mac Allister segna di testa e corre incessantemente, Messi fornisce il suo decimo assist. La rete può ridare fiducia a Lautaro. Kobel effettua diverse parate decisive, Akanji si conferma affidabile, Xhaka contribuisce con qualità e corsa.

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Mac Allister colpo di testa vincente e moto perpetuo, Messi serve "solo" il decimo assist, la rete può aiutare Lautaro a ritrovare fiducia. Kobel salva più volte i suoi in 10, Akanji è sempre sicuro, Xhaka dà qualità e quantità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Argentina-Svizzera, le pagelle: Julian Alvarez, tecnica e gol da 7,5. Embolo, un tuffo da 4
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