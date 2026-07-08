Julian Alvarez racconta Argentina-Egitto | Una delle vittorie più importanti

Durante la partita tra Argentina ed Egitto, l'Argentina era sotto di due gol fino al 79’. La squadra sudamericana è riuscita a rimontare, segnando tre reti in pochi minuti e vincendo la partita. Julian Alvarez ha commentato l’evento definendolo una delle vittorie più importanti. La partita si è conclusa con il team argentino che ha raggiunto la qualificazione al torneo mondiale, nonostante l’inizio difficile e il punteggio sfavorevole.

Atlanta, 8 luglio 2026 – Una serata da incubo, che si è trasformata nel sogno più bello. Fino al 79' l'Argentina era fuori dal Mondiale: l'Egitto si trovava in vantaggio 2-0 e la porta di Shobeir sembrava stregata. Difesa attenta e impenetrabile, contropiedi organizzati e pericolosi: per Scaloni e i suoi la fine sembrava vicina, poi è arrivata la reazione. Quasi un colpo di coda quello dell'Albiceleste, che prima ha accorciato le distanze con Romero al 79', poi, quattro minuti dopo, ha trovato il pari con l'intramontabile Lionel Messi. Al 93' si è completata la rimonta con il colpo di testa vincente di Enzo Fernandez sul cross perfetto di Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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