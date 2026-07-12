Argentina-Svizzera | la battaglia tattica per la semifinale
Argentina e Svizzera si affrontano per la qualificazione alle semifinali del Mondiale, dopo aver superato la fase a gironi. La formazione argentina schiera un 4-4-2 con Messi e Alvarez in campo, entrambi in buona condizione. La Svizzera si presenta con una formazione compatta, pronta a contrastare le offensive avversarie. La partita si gioca in un clima di grande tensione, con entrambe le squadre determinati a passare il turno.
L’angolo della partita. Oggi, Argentina e Svizzera si sfideranno per l’accesso alla semifinale del Mondiale, dopo una intensa fase a gironi. Il CT argentino Lionel Scaloni schiera una formazione 4-4-2 con giocatori chiave come Lionel Messi e Julian Alvarez, entrambi in ottima forma e pronti a trascinare la nazionale. Dall’altra parte, la Svizzera di Murat Yakin adotta un 4-2-3-1, con Breel Embolo in attacco, sperando di sfruttare la sua velocità e potenza contro la difesa argentina. La posta in palio non potrebbe essere più alta: chi vince affronterà l’Inghilterra, che ha avuto la meglio sulla Norvegia. La chiave tattica del match. L Argentina, con il suo 4-4-2, punta a un gioco di possesso palla e transizioni rapide, sfruttando il genio di Messi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Argentina vs Switzerland | FIFA World Cup 2026 | Quarter-Final | Pre-recording efootball Simulation
Notizie e thread social correlati
LIVE Alle 3 Argentina-Svizzera: ci sono Akanji ed Embolo tra Messi e la semifinale con l'InghilterraAlle 3 si svolge il quarto di finale tra Argentina e Svizzera al Kansas City Stadium.
Argentina-Svizzera, Messi cerca l'ultimo posto in semifinale: il pronosticoA Kansas City si disputa l’ultima partita dei quarti di finale tra Argentina e Svizzera.
Temi più discussi: Umiltà e attenzione, la Svizzera si prepara alla battaglia; Svizzera concentrata soprattutto sul recupero delle energie; Mondiali 2026, dove vedere Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera in TV e streaming: gli orari; Le partite di oggi ai Mondiali 2026, si chiudono gli ottavi di finale: Argentina-Egitto e Svizzera Colombia.
Mondiali 2026: l'Argentina e la Svizzera conquistano gli ultimi due pass per i quarti di finale. L'Albiceleste supera l'Egitto al termine di una sfida ricca di emozioni, mentre la Svizzera elimina la Colombia soltanto ai calci di rigore dopo una battaglia combattuti facebook
Mondiali 2026, dove vedere Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera in TV e streaming: gli orariSi disputano oggi ultimi due quarti di finale dei Mondiali 2026: Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, entrambe le partite saranno su Rai 1 e DAZN ... fanpage.it
Argentina-Svizzera: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026L'Albiceleste di Lionel Scaloni affronta gli elevetici di Murat Yakin nei quarti. In palio il pass per la semifinale contro la vincente di Norvegia-Inghilterra ... tuttosport.com