Argentina-Svizzera | la battaglia tattica per la semifinale

Argentina e Svizzera si affrontano per la qualificazione alle semifinali del Mondiale, dopo aver superato la fase a gironi. La formazione argentina schiera un 4-4-2 con Messi e Alvarez in campo, entrambi in buona condizione. La Svizzera si presenta con una formazione compatta, pronta a contrastare le offensive avversarie. La partita si gioca in un clima di grande tensione, con entrambe le squadre determinati a passare il turno.

L’angolo della partita. Oggi, Argentina e Svizzera si sfideranno per l’accesso alla semifinale del Mondiale, dopo una intensa fase a gironi. Il CT argentino Lionel Scaloni schiera una formazione 4-4-2 con giocatori chiave come Lionel Messi e Julian Alvarez, entrambi in ottima forma e pronti a trascinare la nazionale. Dall’altra parte, la Svizzera di Murat Yakin adotta un 4-2-3-1, con Breel Embolo in attacco, sperando di sfruttare la sua velocità e potenza contro la difesa argentina. La posta in palio non potrebbe essere più alta: chi vince affronterà l’Inghilterra, che ha avuto la meglio sulla Norvegia. La chiave tattica del match. L Argentina, con il suo 4-4-2, punta a un gioco di possesso palla e transizioni rapide, sfruttando il genio di Messi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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