A Kansas City si disputa l’ultima partita dei quarti di finale tra Argentina e Svizzera. I campioni del mondo in carica cercano di qualificarsi per le semifinali, con Messi che punta a conquistare un’ultima chance di proseguire nel torneo. La sfida determina chi tra le due nazionali avanzerà nella competizione. La partita è in programma oggi, con in palio il passaggio alla fase successiva del torneo.

A Kansas City si gioca l'ultima sfida dei quarti: i campioni del mondo in carica cercano il pass per continuare la corsa verso il bis Si gioca a Kansas City l'ultima sfida dei quarti di finale dove l'Argentina campione del mondo cercherà di conquistare il pass per la semifinale e continuare così a difendere il titolo vinto nel 2022 in Qatar. Per Lionel Messi, capocannoniere del torneo, si alza ancora l'asticella. Scopriamo pronostico e quote di Argentina-Svizzera in programma nella notte tra sabato e domenica 12 luglio alle ore 3. Siamo arrivati, così, all'ultimo quarto di finale che sulla carta sembra anche il più facile da pronosticare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Argentina-Svizzera, Messi cerca l'ultimo posto in semifinale: il pronostico

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