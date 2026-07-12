Argentina in semifinale Svizzera battuta 3-1 ai supplementari Sarà sfida all’Inghilterra

Da repubblica.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Argentina ha battuto la Svizzera 3-1 ai supplementari e si è qualificata per la semifinale. Dopo il vantaggio di Mac Allister, la Svizzera ha pareggiato con Ndoye, prima dell'espulsione di Embolo che ha cambiato il corso della partita. Nei tempi supplementari, Alvarez ha segnato una rete e Lautaro ha chiuso il match. La prossima sfida sarà contro l'Inghilterra.

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Avanti con Mac Allister, la squadra di Scaloni si fa raggiungere da Ndoye prima dell’espulsione di Embolo che cambia la partita. Nei supplementari perla di Alvarez e gol di Lautaro. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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