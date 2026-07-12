L'Argentina ha conquistato la semifinale della Coppa del Mondo maschile 2026, dopo aver battuto la Svizzera 3-1 ai supplementari. La partita si è conclusa con i tempi regolamentari in parità, ma nel secondo tempo supplementare l'Argentina ha segnato due reti decisive. La sfida si è svolta a Kansas City e ha visto l'eliminazione della squadra svizzera, che non è riuscita a mantenere il pareggio nei tempi supplementari.

Argentina in Semifinale: La Scalata di Alvarez. KANSAS CITY (STATI UNITI) – L’Argentina avanza nella FIFA Men’s World Cup 2026, superando la Svizzera per 3-1 nei tempi supplementari di un’emozionante ed intensa gara. Una prestazione non brillante da parte della Seleccion, che è riuscita a strappare il pass per le semifinali grazie a un gol decisivo di Julian Alvarez. La squadra di Scaloni, sebbene sotto tono, ha dimostrato la propria resilienza, trovando la via del successo contro una Svizzera ben organizzata e concreta. Un Match Equilibrato fino alla Fine. La partita inizia con un buon approccio da parte degli svizzeri, che riescono a gestire il possesso e a mettere sotto pressione la difesa argentina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Argentina in semifinale dopo una sofferta vittoria, Svizzera eliminata ai supplementari.

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