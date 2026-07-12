Un 15enne di Arezzo è stato accusato ingiustamente di stupro dopo aver abbracciato una coetanea durante una festa. L’accusa si è diffusa sui social, causando il perseguimento di cinque coetanei coinvolti. La polizia ha avviato le indagini e ha chiarito che non ci sono prove a supporto dell’accusa. La famiglia del ragazzo ha presentato denuncia per diffamazione e calunnia.

AREZZO – Una falsa accusa di violenza sessuale, amplificata dai social, ha trasformato la vita di un ragazzo di 15 anni di Arezzo in un vero e proprio incubo. Cinque minorenni di Arezzo sono accusati di atti persecutori nei confronti del ragazzo. In questi giorni ai cinque ragazzi la procura per i minorenni presso il tribunale di Arezzo ha notificato gli avvisi di chiusura delle indagini. Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte dagli investigatori della squadra mobile della questura di Arezzo. i cinque, con minacce, insulti, aggressioni e atti intimidatori, avrebbero preso di mira un loro coetaneo, uno studente 15enne. La vicenda risale al novembre 2025 quando, durante una festa, il 15enne viene visto mentre si abbraccia con una coetanea. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Arezzo: falsa accusa di stupro, perseguitato 15enne. Aveva solo abbracciato coetanea durante una festa. Indagati 5 coetanei

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