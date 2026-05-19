Arezzo, un uomo di 40 anni è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di aver perseguitato una studentessa per oltre un anno. Secondo le indagini, l’uomo si sarebbe avvicinato alla ragazza pedinandola e posizionandosi nei pressi della sua abitazione e dei luoghi che frequentava abitualmente. L’arresto è stato eseguito dopo un intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo poco dopo averlo sorpreso mentre osservava la studentessa nei pressi di uno dei punti di ritrovo.

AREZZO – L’avrebbe perseguitata per un anno: pedinandola e appostandosi nei pressi della sua abitazione e vicino ai luoghi che la ragazza, una studentessa, frequentava. E non avrebbe smesso nemmeno dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di ammonimento da parte del questore di Arezzo. Per questo motivo un 40enne di origini indiane è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile di Arezzo. La studentessa, oggi 20enne, viveva in uno stato d’ansia e paura e aveva richiesto l’aiuto ai familiari che la scortavano nel percorso da scuola a casa. Da qui la decisione di denunciare quanto stava subendo e a quel punto per il 40enne era scattato l’ammonimento da parte del questore. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo: arrestato 40enne in flagranza. L’accusa: aver perseguitato una studentessa per oltre un anno

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