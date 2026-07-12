Un ragazzo di 15 anni è stato vittima di una falsa accusa di stupro diffusa sui social, che ha portato a minacce, aggressioni e intimidazioni nel corso di mesi. Cinque coetanei sono stati indagati nell’ambito dell’inchiesta. La comunicazione della notizia conferma che l’intera vicenda si è sviluppata attraverso un passaparola online, causando danni al giovane.

A causa di un passaparola alimentato dai social un giovane 15enne è stato preso di mira per una falsa accusa di stupro. Lo studente per mesi avrebbe subito minacce, aggressioni e atti intimidatori. A nulla servì l’intervento della ragazza indicata come presunta vittima che aveva smentito pubblicamente qualsiasi violenza o molestia Un semplice abbraccio è stato trasformato, a causa di un passaparola amplificato dai social, in una violenza sessuale. È quanto successo ad un giovane di 15 anni ad Arezzo, che per via di questefalse accuse sarebbe stato perseguitato con minacce, insulti, aggressioni e atti intimidatori. Per mesi lo studente avrebbe vissuto in un incubo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Arezzo, 15enne preso di mira per falsa accusa di stupro: cinque coetanei indagati

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