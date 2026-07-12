appello a sergio mattarella per fare le ricerche su riccardo

Federica Pambianchi ha scritto un appello al Presidente della Repubblica per chiedere interventi nelle ricerche di suo figlio, Riccardo Branchini, scomparso il 13 ottobre 2024 a 19 anni.

Un appello carico di dolore quello che Federica Pambianchi ha rivolto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiedendo un intervento per completare le ricerche del figlio Riccardo Branchini, scomparso il 13 ottobre 2024 a soli 19 anni. L’auto del giovane fu ritrovata nei pressi della diga del Furlo con tutti gli effetti personali all’interno, ma di lui nessuna traccia. Dopo dieci giorni di ricerche e un’indagine della Procura per istigazione al suicidio, ormai vicina alla conclusione, resta irrisolto il mistero della sua scomparsa. Da quasi ventuno mesi la madre continua a cercare il figlio, spesso con i volontari, chiedendo lo svuotamento dell’invaso del Furlo per escludere ogni dubbio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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