Coppa Italia le finaliste ricevute al Quirinale da Sergio Mattarella Le ultime
Le squadre finaliste della Coppa Italia sono state ricevute questa mattina al Quirinale dal presidente della Repubblica. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle società, tra cui i dirigenti dell’Inter e il loro amministratore delegato, insieme ai vertici di Oaktree. La visita si è svolta in un clima di cordialità, prima dell’ultimo impegno ufficiale prima della partita decisiva. La finale si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolge le due squadre.
di Alberto Petrosilli Coppa Italia, Lazio e Inter pronte all’incontro istituzionale prima della finale: per i nerazzurri presenti Marotta e i vertici di Oaktree. Clima di grande attesa al Quirinale, dove sono attese le due finaliste della Coppa Italia per il tradizionale incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’ Inter, dopo la seduta di allenamento svolta in mattinata ad Appiano Gentile, ha raggiunto la capitale in aereo per prendere parte all’appuntamento istituzionale insieme alla Lazio. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Buone notizie per i nerazzurri: Marcus Thuram, fermato ieri da una lieve contrattura accusata durante l’allenamento, ha lavorato regolarmente con il gruppo, lasciando filtrare ottimismo sulla sua presenza nella sfida contro i biancocelesti.🔗 Leggi su Internews24.com
Notizie correlate
Alfieri della Repubblica, Matteo e Amedeo premiati al Quirinale: il riconoscimento da Sergio MattarellaHanno varcato il portone del Quirinale per ricevere direttamente dalle mani del Presidente Sergio Mattarella gli attestati d’onore di «Alfiere della...
Leggi anche: L’Italia campione in Coppa Davis e in BJK Cup dal presidente Mattarella: stabilita la data al Quirinale
Argomenti più discussi: L'Olimpico si prepara alla Coppa Italia, le finaliste da Mattarella; Lazio-Inter, Ressentia firma le sculture della Finale di Coppa Italia; De Siervo: Una finale di Coppa Italia piena di eventi; Lazio-Inter, i numeri sulla finale di Coppa Italia.
A ROMA - L'Olimpico si prepara alla Coppa Italia, le finaliste Inter e Lazio da Mattarella ift.tt/phQks2L x.com
Coppa Italia di Serie C Femminile: ecco le finaliste dell'edizione 2025-26 facebook
Il programma è confermato per le qualificazioni sub-regionali europee della Coppa del Mondo T20 ICC A a Cipro - La Francia continuerà a competere come France Cricket - reddit.com reddit
Coppa Italia, Lazio-Inter, al Quirinale attese le squadre. Arrivati Marotta e vertici OaktreeMarotta e Lotito hanno preceduto l'arrivo delle due rose finaliste del trofeo nazionale che incontreranno alla vigilia della sfida il presidente Mattarella ... msn.com