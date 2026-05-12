Coppa Italia le finaliste ricevute al Quirinale da Sergio Mattarella Le ultime

Le squadre finaliste della Coppa Italia sono state ricevute questa mattina al Quirinale dal presidente della Repubblica. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle società, tra cui i dirigenti dell’Inter e il loro amministratore delegato, insieme ai vertici di Oaktree. La visita si è svolta in un clima di cordialità, prima dell’ultimo impegno ufficiale prima della partita decisiva. La finale si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolge le due squadre.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui