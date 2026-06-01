Mimmo Piepoli scomparso a Porto Cesareo l' appello a Mattarella e Meloni | ricerche estese in Grecia e in Albania
Mimmo Piepoli, disperso a Porto Cesareo, è ricercato anche in Grecia e Albania. Le autorità stanno conducendo indagini e ricerche estese nei due paesi, oltre alle zone italiane, senza aver ancora trovato tracce. La famiglia ha lanciato un appello alle autorità nazionali e ha chiesto interventi a livello internazionale. Nessuna conferma sulla presenza o movimenti recenti del disperso in quelle aree. Le ricerche continuano senza sosta.
Le ricerche del disperso in mare Mimmo Piepoli di Erchie, in provincia di Brindisi, si estendono in Grecia e Albania. La moglie Carla, nelle ultime ore, ha inviato un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni, chiedendo un ulteriore intervento istituzionale per ampliare il raggio delle operazioni di ricerca. Dall’1 maggio scorso non si hanno più notizie di Mimmo, scomparso nelle acque di Porto Cesareo mentre praticava kitesurf. Da quel giorno sono trascorsi trenta giorni senza alcun esito delle ricerche, che non hanno finora consentito il ritrovamento del corpo né dell’attrezzatura utilizzata. I... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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02 MAGGIO 2026 - PORTO CESAREO (LE) - KITESURFER DISPERSO IN MARE: RICERCHE SENZA SOSTA
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