Mimmo Piepoli scomparso a Porto Cesareo l' appello a Mattarella e Meloni | ricerche estese in Grecia e in Albania

Notizia in breve

Mimmo Piepoli, disperso a Porto Cesareo, è ricercato anche in Grecia e Albania. Le autorità stanno conducendo indagini e ricerche estese nei due paesi, oltre alle zone italiane, senza aver ancora trovato tracce. La famiglia ha lanciato un appello alle autorità nazionali e ha chiesto interventi a livello internazionale. Nessuna conferma sulla presenza o movimenti recenti del disperso in quelle aree. Le ricerche continuano senza sosta.