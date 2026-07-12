In Puglia, la regione ha deciso di vietare l’uso delle carte di credito nelle spese ufficiali. La decisione è stata annunciata dopo che il presidente ha evidenziato sprechi di risorse. La misura si applica a tutte le strutture pubbliche regionali e mira a limitare le spese non necessarie. La decisione arriva in un momento di aumento delle tasse e di tagli ai costi della politica, in risposta alle criticità finanziarie emerse negli ultimi mesi.

Antonio Decaro la sera partecipa a tutte le sagre di paese e feste padronali da Santa Maria di Leuca a Rocchetta sant’Antonio, e la mattina, mentre aumenta le tasse ai pugliesi per il buco da 250 milioni di euro in sanità fatto da Emiliano, taglia i costi della politica. Ieri è stato il turno della sforbiciata alle carte di credito dei dipendenti regionali. Secondo il governatore della regione Puglia alcuni dirigenti le utilizzavano per spese correnti senza un sistema di tracciabilità adeguato. In futuro, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifici autorizzati e tracciabili. Novità anche per le trasferte: «L’auto di servizio serve per il servizio, non per l’utilizzo personale, senza eccezioni, nemmeno per chi amministra», ha sottolineato Decaro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Antonio Decaro scopre gli sprechi: stop alle carte di credito in Regione Puglia

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