La Regione Puglia ha ritirato tutte le carte di credito aziendali ai dipendenti e ha deciso di bloccare l'appalto per la mensa nella sede regionale di via Gentile. Inoltre, il presidente ha chiesto di sospendere le nomine dei nuovi consigli di amministrazione delle agenzie regionali. Queste decisioni sono state prese in seguito a verifiche sui costi e sulla gestione delle risorse.

La Regione Puglia ha ritirato tutte le carte di credito aziendali ai propri dipendenti; inoltre il presidente Antonio Decaro ha chiesto al Consiglio regionale di bloccare l'appalto per la mensa della sede della Regione in via Gentile e anche le nomine dei nuovi consigli di amministrazione delle agenzie. Sono alcuni dei provvedimenti assunti dagli uffici regionali per ridurre i costi.«Se le istituzioni chiedono sacrifici ai cittadini», come l'aumento dell'Irpef per coprire il buco nella sanità, «devono essere le prime a dare il buon esempio» spiega il presidente Decaro, che in un video postato sui social ricorda di aver incaricato, subito dopo il suo insediamento, un gruppo di lavoro per «passare al setaccio ogni spesa della Regione, delle agenzie e degli enti partecipati. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Regione Puglia, scure sui costi: Decaro ritira le carte di credito e blocca l'appalto mensa nel palazzo e le nomine

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16 MAGGIO 2026 - SANITÀ: DECARO SCOPRE LE CARTE SUL PIANO ANTI DEFICIT

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