Tre giovani sono stati denunciati per aver diffuso propaganda su temi come suprematismo, antisemitismo e difesa dell’identità nazionale. L’operazione, chiamata Militia, ha portato al loro coinvolgimento in attività legate a questi argomenti. La polizia ha sequestrato materiale e documenti ritenuti utili alle indagini. Le autorità continuano a monitorare i gruppi che promuovono ideologie di questo tipo.

Milano, 12 luglio 2026 – Facevano propaganda su temi cari all’estrema destra come suprematismo, antisemitismo e difesa dell'identità nazionale. Per questo tre giovani tra i 20 e i 26 anni sono stati indagati dalla Polizia di Stato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete, dopo le perquisizioni effettuate a Roma, Caserta e Savona. L’operazione “Militia”. Ma andiamo con ordine. L'attività, scattata all'alba del 9 luglio nei confronti dei tre giovani rispettivamente residenti a Roma, Caserta e Savona, ha coinvolto Polizia Postale e DIGOS delle tre province italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Antisemitismo, supermazia razziale e difesa dell'identità nazionale. Operazione Militia, altri tre giovani denunciati

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