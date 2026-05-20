Siena le chat dell’orrore Armi Duce e odio razziale Denunciati tredici minori

Da quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Siena, tredici minorenni sono stati denunciati dopo una serie di conversazioni su chat online. In alcune di queste chat, sono stati trovati messaggi che facevano riferimento a armi da fuoco, discorsi legati a ideologie razziste e riferimenti al fascismo. Uno dei minori è stato avvicinato da alcuni coetanei con l’offerta di procurargli armi da sparo. Le indagini sono scattate dopo aver analizzato i contenuti delle chat, che hanno portato alle denunce.

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di Laura Valdesi Viene avvicinato da alcuni coetanei. Gli dicono che, se vuole, possono procurargli armi da sparo. L’adolescente si confida con la famiglia. E il genitore non ci pensa un attimo a rivolgersi alla questura di Siena a cui svela quell’offerta inquietante ricevuta dal figlio, risultato poi estraneo ai fatti. Nasce così l’ inchiesta choc della digos ’Format18’, che si richiama ad un gruppo neonazista russo che i ragazzi poi indagati nelle chat dimostrano di conoscere. Ha sollevato il velo su una fitta rete di rapporti fra giovanissimi, affiliati a gruppi virtuali di estrema destra. Il collante? L’ideologia suprematista. La propaganda dell’odio razziale, la diffusione di contenuti di stampo fascista e nazista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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