Siena le chat dell’orrore Armi Duce e odio razziale Denunciati tredici minori

A Siena, tredici minorenni sono stati denunciati dopo una serie di conversazioni su chat online. In alcune di queste chat, sono stati trovati messaggi che facevano riferimento a armi da fuoco, discorsi legati a ideologie razziste e riferimenti al fascismo. Uno dei minori è stato avvicinato da alcuni coetanei con l’offerta di procurargli armi da sparo. Le indagini sono scattate dopo aver analizzato i contenuti delle chat, che hanno portato alle denunce.

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di Laura Valdesi Viene avvicinato da alcuni coetanei. Gli dicono che, se vuole, possono procurargli armi da sparo. L’adolescente si confida con la famiglia. E il genitore non ci pensa un attimo a rivolgersi alla questura di Siena a cui svela quell’offerta inquietante ricevuta dal figlio, risultato poi estraneo ai fatti. Nasce così l’ inchiesta choc della digos ’Format18’, che si richiama ad un gruppo neonazista russo che i ragazzi poi indagati nelle chat dimostrano di conoscere. Ha sollevato il velo su una fitta rete di rapporti fra giovanissimi, affiliati a gruppi virtuali di estrema destra. Il collante? L’ideologia suprematista. La propaganda dell’odio razziale, la diffusione di contenuti di stampo fascista e nazista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Siena, le chat dell’orrore. Armi, Duce e odio razziale. Denunciati tredici minori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Multi SubHe Accidentally Became a God in a Tiny World! Sullo stesso argomento Siena, 13 minorenni denunciati dalla Digos: chat neonaziste, odio razziale e armiL’operazione “Format 18” a Siena fa emergere un gruppo di adolescenti accusati di propaganda nazifascista, detenzione di armi e materiale... Siena, odio razziale e apologia fascista e nazista: denunciati 13 minori(Adnkronos) – Detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull’odio razziale,... SIENA, CHAT DELL’ODIO E ARMI: LA DIGOS DENUNCIA 13 MINORENNI PER APOLOGIA DEL FASCISMO E PEDOPORNOGRAFIA irog.it/?p=29570 @poliziadistato #siena #Digos #cronacanera #odiorazziale #apologiafascismo #poliziadistato #cybersecur x.com Siena, le chat dell’orrore. Armi, Duce e odio razziale. Denunciati tredici minoriDa un’inchiesta della Digos emerge una rete di giovanissimi neonazisti. L’identikit: età tra 15 e 17 anni, famiglie borghesi. Tra le accuse la pedopornografia. quotidiano.net Le chat dell’orrore dei ragazzini razzisti di Siena. Facevano sul serio, non era goliardia. Armi vere e video con abusi su neonatiI baby suprematisti bianchi tra odio razziale, apologia di nazismo e fascismo e anche detenzione di materiale pedopornografico. Il capo della Mobile: Non avremmo mai voluto vedere cose del genere ... msn.com