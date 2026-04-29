Zingarlini | Sicurezza giovani e tutela dell' identità nazionale le mie priorità

Un consigliere comunale uscente si presenta nuovamente alle elezioni amministrative di Venezia, che si terranno il 24 e 25 maggio. La sua candidatura è accompagnata da dichiarazioni incentrate su temi come sicurezza, giovani e tutela dell'identità nazionale. La comunicazione viene fatta attraverso una nota ufficiale, in cui vengono illustrate le priorità che intende portare avanti nel nuovo mandato.

Francesco Zingarlini, consigliere comunale uscente, si ricandida alle prossime elezioni amministrative di Venezia in programma il 24 e 25 maggio. È uno dei 36 candidati di Fratelli d'Italia, che sostiene la coalizione di centrodestra guidata da Simone Venturini. Tre, in particolare, sono le.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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