Anniversario dell’incidente ferroviario Andria-Corato | Mattarella ricorda le 23 vittime in cerimonia
Il Presidente della Repubblica ha partecipato a una cerimonia ad Andria per ricordare le 23 vittime dell’incidente ferroviario avvenuto sulla linea Andria-Corato il 12 luglio 2016. L’evento ha coinvolto familiari e rappresentanti delle autorità. Durante la commemorazione, sono state deposte corone e si sono tenuti discorsi in memoria delle persone decedute. La giornata è stata dedicata al ricordo delle vittime di quell’incidente ferroviario.
Mattarella Ricorda le Vittime dell’Incidente Ferroviario di Andria. ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a una commovente cerimonia ad Andria in onore delle vittime dell’incidente ferroviario sulla linea Andria-Corato, avvenuto il 12 luglio 2016. Dieci anni fa, questo tragico evento portò alla morte di 23 persone e ferì molte altre. Durante la cerimonia, Mattarella ha deposto una corona di fiori di fronte alla lapide commemorativa in Piazza dei Bersaglieri. Come atto di rispetto, alle 11.05 — l’orario preciso dello scontro tra i due treni — è stato osservato un minuto di silenzio. In seguito, hanno risuonato 23 rintocchi di campana accompagnati dalla lettura dei nomi delle vittime. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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Incidente ferroviario del 2016, Puglia istituisce giornata ricordo.All'anniversario anche Mattarella
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