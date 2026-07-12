Anniversario dell’incidente ferroviario Andria-Corato | Mattarella ricorda le 23 vittime in cerimonia

Notizia in breve

Il Presidente della Repubblica ha partecipato a una cerimonia ad Andria per ricordare le 23 vittime dell’incidente ferroviario avvenuto sulla linea Andria-Corato il 12 luglio 2016. L’evento ha coinvolto familiari e rappresentanti delle autorità. Durante la commemorazione, sono state deposte corone e si sono tenuti discorsi in memoria delle persone decedute. La giornata è stata dedicata al ricordo delle vittime di quell’incidente ferroviario.