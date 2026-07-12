Anniversario dell’incidente ferroviario Andria-Corato | Mattarella ricorda le 23 vittime in cerimonia

Da napolipiu.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Presidente della Repubblica ha partecipato a una cerimonia ad Andria per ricordare le 23 vittime dell’incidente ferroviario avvenuto sulla linea Andria-Corato il 12 luglio 2016. L’evento ha coinvolto familiari e rappresentanti delle autorità. Durante la commemorazione, sono state deposte corone e si sono tenuti discorsi in memoria delle persone decedute. La giornata è stata dedicata al ricordo delle vittime di quell’incidente ferroviario.

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Mattarella Ricorda le Vittime dell’Incidente Ferroviario di Andria. ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a una commovente cerimonia ad Andria in onore delle vittime dell’incidente ferroviario sulla linea Andria-Corato, avvenuto il 12 luglio 2016. Dieci anni fa, questo tragico evento portò alla morte di 23 persone e ferì molte altre. Durante la cerimonia, Mattarella ha deposto una corona di fiori di fronte alla lapide commemorativa in Piazza dei Bersaglieri. Come atto di rispetto, alle 11.05 — l’orario preciso dello scontro tra i due treni — è stato osservato un minuto di silenzio. In seguito, hanno risuonato 23 rintocchi di campana accompagnati dalla lettura dei nomi delle vittime. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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