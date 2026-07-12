Il presidente ha partecipato a una cerimonia in ricordo delle vittime di un incidente ferroviario avvenuto dieci anni fa sulla linea Andria-Corato. In quell'occasione, 23 persone persero la vita e molte altre furono ferite. La commemorazione si è svolta ad Andria, nel giorno del decimo anniversario dell’incidente.

(Agenzia Vista) Puglia, 12 luglio 2026 Il Presidente Sergio Mattarella ha partecipato ad Andria alla cerimonia in ricordo delle vittime dell’incidente ferroviario sulla linea Andria-Corato, nel quale dieci anni fa, il 12 luglio 2016, persero la vita 23 persone e ne rimasero ferite molte altre. Al suo arrivo in Piazza dei Bersaglieri, Mattarella ha deposto una corona di fiori davanti alla lapide commemorativa. Alle 11.05, orario dello scontro dei due treni, è stato osservato un minuto di silenzio; poi 23 rintocchi di campana e la lettura dei nomi delle vittime. Durante la cerimonia sono intervenuti la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, e il Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Mattarella in Puglia alla commemorazione delle vittime dell'incidente di Andria-Corato

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