Violento scontro tra due auto | ci sono tre feriti gravi

Da arezzonotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre persone sono rimaste ferite gravemente in un incidente tra due auto avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada regionale 69, in via Don Minzoni, a San Giovanni Valdarno. L’impatto violento si è verificato intorno alle 15.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Le condizioni dei feriti sono ancora da valutare, ma sono stati trasportati in ospedale con codice rosso. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.

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Incidente stradale nell'Aretino. È accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno, lungo la strada regionale 69 in via Don Minzoni a San Giovanni Valdarno. Coinvolte due autovetture, a bordo delle quali viaggiavano due donne, una di 53 e un'altra di 50 anni, e un minore.L'allarme è scattato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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