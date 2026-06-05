Violento scontro tra due auto | ci sono tre feriti gravi

Tre persone sono rimaste ferite gravemente in un incidente tra due auto avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada regionale 69, in via Don Minzoni, a San Giovanni Valdarno. L’impatto violento si è verificato intorno alle 15.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Le condizioni dei feriti sono ancora da valutare, ma sono stati trasportati in ospedale con codice rosso. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.

Incidente stradale nell'Aretino. È accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno, lungo la strada regionale 69 in via Don Minzoni a San Giovanni Valdarno. Coinvolte due autovetture, a bordo delle quali viaggiavano due donne, una di 53 e un'altra di 50 anni, e un minore.L'allarme è scattato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Violento scontro tra due auto a Trepuzzi, grave il 45enne

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